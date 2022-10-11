台股第一檔ETF，也是目前為止規模最大的ETF元大台灣50(0050)，在台股大盤跌逾500點之際，指數也面臨2年以來的首度「百元」保衛戰。0050的10年線位置在83元左右。

據統計，國安基金史上第八次護盤，自7月13日進場以來，57天共斥資約112億元護盤，7月13日，元大台灣50(0050)的收盤價在113.45元，而今天0050盤中最低為100.5元。

0050的成分股之一，台積電(2330)今天股價重挫，面臨保「400」 整數大關，直接也壓低0050的指數表現。0050資金將近有一半都投在護國神山台積電（2330）上，而第二至第五名成分股分別為：鴻海（2317）、聯發科（2454）、台達電（2308）以及聯電（2303），而聯電（2303）今天的跌幅也逾6%。

就成交量來看，0050的姐妹股─元大台灣50反1(00632R)成交持續放量逾35萬筆，成為台股盤面成交量最夯的ETF。