吳姓男子不滿就讀高中的兒子曠課100多節，氣得動手狂揍兒子，造成兒子頭部多處挫傷。兒子事後不爽怒告老爸家暴。高雄地院法官認為，吳男未能理性與兒子溝通，兩人迄今尚未和解，判吳父3月、不得易科罰金，可上訴。

2021年12月20日，吳父收到學校寄來的曠課通知單，表示就讀高一的兒子不到一學期就曠課100多節。吳姓少年返家後遭到吳男質問，父子爆發口角衝突。吳男一時氣不過，動手暴打兒子頭部。

吳姓少年被打後，氣得到警局直接報家暴，警方帶吳姓少年去醫院驗傷，發現他右前額、左耳後方都有挫傷且紅腫，依規定製作筆錄並通報相關單位。

高雄地院審理時，吳男坦承動手教訓兒子。法官認為，吳男未能理性與兒子溝通就動手，實有不該。考量兩人迄今尚未和解，法官只好依成年人故意對少年犯傷害罪，判處吳男3月、不得易科罰金，全案仍可上訴。