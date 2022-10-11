被動元件大廠國巨（2327）與德國賀利氏集團控股公司 （Heraeus Holding GmbH） 今日同時宣布，國巨將以現金收購賀利氏工業集團高階溫度感測器事業部 (Heraeus Nexensos GmbH)，預計總交易金額約為歐元7940 萬元，約當於新台幣24.8億元，得到主管機關核准後，預計將於 2023 上半年間完成併購。

國巨集團創辦人暨董事長陳泰銘表示：「在一個快速邁向智能化的世界中，感測器是這種轉變中不可或缺的一部分。對我們而言，溫度感測器讓現有國巨與TOKIN的感測器產品組合更具完整性，且因商業模式的相似性，它將是推動我們進一步深化感測器市場的完美產品。賀利氏溫度感測器事業部擁有一系列與國巨集團高度互補的產品和客戶，尤其是在汽車和工業領域，會是未來高度成長的關鍵驅動力。」

賀利氏溫度感測器事業部在高階白金薄膜溫度感測器領域具有全球領先地位，專注高階工業和汽車領域已超過百年歷史，提供攝氏零下 200 度至1000 度溫度範圍、高精密測量和高穩定度。其總部位於德國哈瑙，在德國和馬來西亞共擁有 2 座生產製造基地，員工總數約為 480 人。賀利氏溫度感測器事業部提供多樣格式的白金薄膜溫度感測元件，包括導線感測器、SMD (表面貼焊器件) 感測器及PCB (印刷電路板) 感測器等，以滿足客戶端的各式設計需求。截至 2021 年，賀利氏溫度感測器事業部有 60％ 的營收來自於北美洲及歐洲等高階市場，100％ 的營收來自於工業和汽車客戶，其 2021年營收為歐元 7846 萬元 (約合新台幣 24.5 億元)。

賀利氏集團控股公司董事長暨執行長 Jan Rinnert 表示：「我們相信賀利氏溫度感測器事業部在併入全球電子零組件領導廠商國巨集團後，將會繼續並超越其在過去 10 餘年的成長軌跡。憑藉國巨集團多年的國際性購併與整合經驗，我們堅信賀利氏溫度感測器事業部和國巨集團將擁有完美的商業及文化契合度，進而共同受惠於產業長期成長的趨勢。」

除了雙方的長期策略契合外，收購賀利氏溫度感測器事業部將為國巨集團帶來交叉銷售的商機與效益。憑藉賀利氏的卓越技術和國巨集團優質的全球經銷通路，除了可繼續擴展在客戶端的份額外，更進一步簡化客戶的供應鏈管理流程，創造彼此雙贏的價值與便利。