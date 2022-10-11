全球半導體景氣大崩壞，晶圓代工龍頭台積電也難逃客戶砍單壓力。近期市場傳出，台積電砍單效應第4季起開始顯現，而產能利用率也將明顯下滑，其中7奈米及其他成熟製程等平均產能利用率降至90%，明（2023）年首季持續下探，但外資摩根大通、瑞銀更為悲觀，認為7奈米明年上半年產能利用率恐只剩70%。預期後天台積電法說，將會有更明確的說法。

台積電後天（13日）召開法說，是市場研判未來半導體景氣的風向球。在電腦、手機等終端需求降溫，客戶修正庫存壓力下，外資聚焦台積電法說內容，包括明年是否能順利漲價、資本支出是否削減、海外擴產進度、產能利用率是否鬆動、美國擴大出口管制可能的影響，以及對未來產業景氣的看法。

近來英特爾、輝達（Nvidia）、高通等多家晶片大廠相繼公布黯淡財報或調降財測，凸顯市況真的糟透了。台積電客戶超微（AMD）大砍第三季營收11億美元，由67億美元下調為56億美元，且可能由盈轉虧，拋出晶片市場衰退情況可能遠超出預期的警訊。

據Digitimes報導，台積電近期雜音又起，傳聞3大HPC客戶出貨大減，聯發科提前砍單，多家中小型客戶也縮減訂單，砍單效應將自第四季炸開，先進與成熟製程平均產能利用率將首見明顯跌幅，除了較夯的5奈米及28奈米製程外，7奈米及其他成熟製程等平均產能利用率將降至90%，2023年首季更持續下滑，但第二季中可逐月拉升，待客戶去庫存見成效後，2023年下半訂單回補與iPhone新機拉貨與Mac大單加持下，全年業績仍將創高。

工商時報報導，摩根大通證券日前預料台積電不僅難漲價，7奈米家族產能利用率滑坡式下墜，明年第一季產能利用率只有70％，無獨有偶，瑞銀認為，7奈米製程面臨需求衰退的龐大壓力，台積電明年上半年產能利用率僅約70％，明年上半年整體產能利用率可能落在85％～89％之間，低於先前預期的9成以上，多家外資保守觀點逐漸成為共識。

台積電周二（11日）遭賣壓空襲，終場狂瀉8.33%（或36.5元），收在401.5 元，400 元整數大關岌岌可危。