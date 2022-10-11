美國CBS電視台《60分鐘》10日播出台積電創辦人張忠謀接受專訪內容，張忠謀指出，「如果發生戰爭，台積電會被摧毀，所有一切都難逃被毀」，對此，媒體人韋安今（11）日就挖出了自己在兩年前的預言，認為「張忠謀此番觀點，2年多前本版就寫過了。算是神預言嗎」，引發討論。

蔡英文總統10日反駁半導體製造聚集在台灣是風險的說法，承諾會維繫半導體尖端製造的優勢和能量，並協助全球在供應鏈重整上進行最佳配置，讓「護國神山」的全球地位更形重要。而美國為鞏固科技霸權，除祭出《晶片法》，拉攏台灣、韓國、日本組成晶片四方聯盟（CHIP4），並積極推動台積電赴美設廠，部分國家質疑半導體產品集中台灣，在兩岸緊張情勢下，增加供應鏈的風險。

對此，韋安就在臉書上表示，「張忠謀說，如果經濟福祉是大陸領導人的優先要務，他們應該會避免攻擊台灣，以免摧毀攸關全球經濟發展的台灣晶片業」，他更接著挖出自己兩年前的分析，當時他認為「除了政治因素，美中台三邊密切、龐大的現實利益瓜葛，台海和平仍符合當前美中的最高國家利益，美中台三邊經濟利益關係複雜，簡單地説，美國負責技術研發，台灣負責代工生產，然後在中國大陸組裝，向國際或大陸市場銷售」。

韋安更接著說，「當中國大陸向台灣開第一槍時，也等於向美國的利益直接『宣戰』。同樣，如果兩岸開戰，中國大陸付出的經濟代價，也遠比軍事風險的代價高昂」，而張忠謀也在接受CBS專訪時表示，也許是台積電供應很多晶片給世界，或許有人會克制、不動武；如果「那個人」首要目標是經濟福祉，「我認為他們會節制不攻打台灣」。