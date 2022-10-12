嘉義縣布袋鎮一處廢棄工廠近日被附近居民發現有可疑人車進出，且不少是外籍人士，移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊與嘉義縣警察局前往查緝，當場查獲12名非法外來人口，其中8人是失聯移工，還有1人日前肇事逃逸已遭台南地檢署通緝在案，專案人員立即將人帶回調查、收容。
嘉縣專勤隊日前循線前往民眾舉報的工廠，發現是一處廢棄工廠，不僅地點偏僻，鄰近人煙稀少，看似荒廢許久，移民官一度以為線報有誤，經埋伏蒐證鎖定可能出入時間後，果然發現有多名移工居住，上下班時間還有人接應外出，便聯手警方運用優勢人力進行突襲。
當時多名越南移工在屋內吃飯聊天，見移民官登門詢問身分，不僅毫無慌張神情，還淡定說自己是合法移工，經拿出移民署獨家利器「行動身分辨識設備」比對指紋查證身分，馬上找出8人是失聯移工，其中1人還是今年涉嫌肇事逃逸的通緝犯。
眾人見東窗事發，只好無奈坦承失聯後藏匿該處四處打零工，本以廢棄工廠夠隱密，沒想到還是栽在細心的移民官手裡，如今只能乖乖就逮，而專勤隊深入追查也找到3名違法雇主，依違反就業服務法將雇主函送主管機關裁罰，至於通緝移工也被逮捕歸案。
嘉義縣專勤隊隊長張玉龍表示，移民署將持續會同友軍執行查察，以強化外來人口安全管理，彰顯移民執法決心，並呼籲民眾千萬不要貪圖一時便利，而雇用來路不明的外來人口非法工作。
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