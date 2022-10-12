移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊聯手嘉義縣警察局在布袋鎮一處廢棄工廠查獲12名非法外來人口。（嘉義縣專勤隊提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣布袋鎮一處廢棄工廠近日被附近居民發現有可疑人車進出，且不少是外籍人士，移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊與嘉義縣警察局前往查緝，當場查獲12名非法外來人口，其中8人是失聯移工，還有1人日前肇事逃逸已遭台南地檢署通緝在案，專案人員立即將人帶回調查、收容。

嘉縣專勤隊日前循線前往民眾舉報的工廠，發現是一處廢棄工廠，不僅地點偏僻，鄰近人煙稀少，看似荒廢許久，移民官一度以為線報有誤，經埋伏蒐證鎖定可能出入時間後，果然發現有多名移工居住，上下班時間還有人接應外出，便聯手警方運用優勢人力進行突襲。

當時多名越南移工在屋內吃飯聊天，見移民官登門詢問身分，不僅毫無慌張神情，還淡定說自己是合法移工，經拿出移民署獨家利器「行動身分辨識設備」比對指紋查證身分，馬上找出8人是失聯移工，其中1人還是今年涉嫌肇事逃逸的通緝犯。

眾人見東窗事發，只好無奈坦承失聯後藏匿該處四處打零工，本以廢棄工廠夠隱密，沒想到還是栽在細心的移民官手裡，如今只能乖乖就逮，而專勤隊深入追查也找到3名違法雇主，依違反就業服務法將雇主函送主管機關裁罰，至於通緝移工也被逮捕歸案。

嘉義縣專勤隊隊長張玉龍表示，移民署將持續會同友軍執行查察，以強化外來人口安全管理，彰顯移民執法決心，並呼籲民眾千萬不要貪圖一時便利，而雇用來路不明的外來人口非法工作。