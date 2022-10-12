距離年底選舉不到兩個月的時間，昨(11日)為民進黨屏東縣長候選人周春米和縣議員候選人潘芳泉的車城聯合競選總部成立大會。周在臉書分享，潘以他耕耘28年對這塊土地的經驗淬鍊，一路提攜，陪伴她走過縣長選舉至今，上山下海都跑第一，也要拜託大家給一個機會，讓潘成為車城的議會代言人。

周春米在臉書指出，和潘芳泉很早就認識，習慣叫他「潘大哥」，因為他就是大家的大哥，草根、爽朗、接地氣，話不多，卻做最多，總是一肩扛起吃力不討好的工作，黝黑的皮膚，是他的半島人生裡，最光榮的印記。且從潘孟安縣長擔任代表開始，再到議員、立委、縣長，潘大哥一路隱身恆春半島，紮實地做著服務工作，讓民主香火不斷傳承。

不只如此，周春米透露，兩年多前邀請潘大哥加入團隊，義務擔任恆春服務處主任，潘大哥以他耕耘28年對這塊土地的經驗淬鍊，一路提攜，陪伴她走過縣長選舉至今，上山下海都跑第一！自己很有榮幸參選屏東縣長，也要拜託大家，給服務處主任潘芳泉一個機會，成為車城的議會代言人。