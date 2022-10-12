在消費需求崩壞及供應鏈問題爆發之後，全球個人電腦 （PC）第三季出貨持續下探，研調機構 IDC和顧能（Gartner）發布最新統計顯示，PC市場出貨分別暴減15%與 19.5%，目前正迎來1990年代中期開始收集數據以來最驚人的跌勢，分析師直言，高庫存成為最大致命傷。

綜合外媒報導，IDC公布全球 PC第三季出貨量年減15%來到7425萬台，低於去年同期的8730萬台。第三季全球市占聯想22.7%領先，其後分別為惠普市占17.1%、戴爾16.1%、蘋果13.5%、華碩7.5%。

其中，惠普第三季PC出貨衰退27.8%居首位，戴爾與聯想出貨分別大跌21%、16%，而蘋果逆勢大幅成長40%，華碩減幅7.8%。惠普和戴爾近期警告，消費者需求疲弱，這種轉變正在衝擊供應鏈。

IDC指出，由於微軟Windows 7作業系統的支援即將結束，舊機汰換迫在眉睫，商用需求扮演PC市場領頭羊，出貨量仍遠高於疫情前的水準。

顧能也公布最新報告，全球PC第三季出貨量狂掉19.5%至6800 萬台，降幅超越IDC，為20多年來的最大降幅。兩家研調機構統計第三季PC出貨量數據相差 625萬台。

顧能分析師 Mikako Kitagawa 表示，第三季出貨表現，反映PC市場出現歷史性放緩，高庫存成為致命傷。

IDC追蹤數據披露，蘋果第三季出貨量突破千萬台大關，季增1.1倍、年增40.2％，市占率也推升至13.5％，成為品牌廠中逆勢雙增的亮點。原因在於，蘋果第二季受到中國大陸封控停工和物流惡化影響，出貨遞延至第三季。

微軟和英特爾將在10月25、10月27公布第三季財報，投資人可留意PC出貨疲弱跡象。