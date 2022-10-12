中國外交部發言人毛寧12日，主持例行記者會。有記者提問，據報導，德國總理蕭茲日前明確表示支持全球化。他稱脫鉤是完全錯誤的道路，德國必須和包括中國在內的許多國家開展貿易，而歐盟執委會經濟專員東布羅夫斯基斯也認為和中國脫鉤不是歐盟企業的選項，歐洲貿易關係需要更多的平衡和互惠，歐盟應該繼續以務實的態度和中國接觸。毛寧表示，中方積極評價歐方有關表態，中國也支持全球化，反對脫鉤。

毛寧指出，在當前世界經濟形勢低迷的背景下，堅持開放合作，增強經貿聯繫，不僅有利於中歐雙方，也有利於世界經濟復甦。中國和歐盟互為重要的經貿合作夥伴，雙方合作互利共贏。去年中歐貿易額首次突破8000億美元，雙向投資規模累計超過了2700億美元。今年1至8月，中歐貿易總額為5752.2億美元，同比增長8.8％。歐盟對華投資74.5億美元，同比增長了121.5％。中歐之間的經貿投資合作為雙方的發展提供了積極助力。

毛寧指出，中歐合作植根於堅實的民意基礎、廣泛的共同利益、相似的戰略訴求，有著強大的韌性和潛力。中方願同歐方共同推動雙方各領域合作取得更大發展，為雙方人民帶來更多福祉。