美國總統拜登今天語帶自信地說，若2024年總統選舉再度對上川普，「我相信我能再次擊敗川普」。儘管拜登承認在他領導下，美國經濟可能再次陷入衰退，他對勝選依然充滿信心。

不過，拜登並未說他將競選連任。

現年79歲的拜登今天接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪，被問到他是否會在11月期中選舉後宣布競選連任，以及前總統川普是否是他考量連任的一項因素。

拜登2020年在各州選舉人團和大選中都擊敗川普，川普落選後不實指控這次選舉存在廣泛的舞弊。

拜登3月在北大西洋公約組織（NATO）峰會向記者表示，他樂見川普再次成為他的對手。

飆升的通貨膨脹、城市暴力犯罪率上升以及南部邊境看似難以解決的移民危機，使得拜登的聲勢在去年遭受打擊。但民調顯示，拜登的支持率仍高於川普。

CNN詢問拜登，對於那些認為他年紀太大不適合連任的選民，他有什麼話想說。

拜登說：「請告訴我在近期歷史中，有哪位總統的成就和我在過去2年做的一樣多。這不是開玩笑。你可能不喜歡我做的事，但絕大多數的美國人都喜歡我做的事。」

「所以…重點在於你能不能勝任這份工作，而我相信我能夠勝任。」

在這次廣泛的訪談中，包括烏克蘭戰爭和沙烏地阿拉伯主導的石油減產，預期將導致汽油價格再次飆升。拜登被詢及，在經濟成長前景看淡的情況下，他對經濟有哪些擔憂。

拜登淡化了經濟衰退的可能性，但承認有可能出現「些微」下滑。

「我不認為會出現經濟衰退，如果有的話，那也會是一次非常輕微的衰退，也就是只會略為下滑。」（譯者：張茗喧/核稿：嚴思祺）1111012