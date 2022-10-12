歐買尬(3687)轉型電商發展，提供多元電子商務系統與全方位金流服務，針對遊戲、數位娛樂產業，提供專屬B2C全方位金流服務，及為小型商家、玩家提供C2C「虛寶交易」服務後，近期再推出獲中華民國發明專利，以B2B需求所開發的SaaS軟體即服務「LINE虛寶直儲」，為遊戲、數位娛樂產業提供API介接，整合企業官方社群、行銷、會員經營及儲值一條龍的金流服務外，也具備彈性撥款服務與金流成本優勢，相較傳統金流、遊戲點數卡，最高可節省80％以上的成本。

消費用戶習慣改變，社群行銷成為品牌推廣經營的強勢渠道，歐買尬看準社群高度的影響力，推出市場首創獲專利的「LINE虛寶直儲」服務，突破一般金流串接模式，提供遊戲、數位娛樂產業透過API與品牌官方LINE社群帳號串接，將會員、推廣、會員經營及銷售一條龍整合，讓品牌社群不再是單向的溝通工具，粉絲與玩家接收到銷售推廣訊息，只要點擊LINE官方帳號中的選單，就可立即在訊息中進行點數、虛寶儲值，無需另外連結到網頁進行購買，用戶完成付款後，購買品項更可即時轉入玩家對應的遊戲角色與帳號中，操作簡易、安全快速，深度會員經營、社群凝聚、推廣銷售一次完備。

「LINE虛寶直儲」服務，更保障企業100％會員資料隱私性，API串接不須取得任何會員個資或遊戲帳號資訊，「LINE虛寶直儲」利用特定編碼代號進行串接，保證企業資訊隱私權外，企業式的系統管理後台，同步支援多帳號管理，品牌、行銷、營運明確分工，再多產品社群帳號也免擔心。此外，服務提供企業彈性設定每周、每月快速請款，自動提領節省時間成本，於虛寶販售部分，擁有多樣化的圖文模組，企業可依行銷檔期、活動，自行搭配客製版面、限定促銷、專屬禮包等為社群、銷售增添多元樂趣。