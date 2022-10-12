民進黨新竹縣長參選人周江杰近日與幾位特殊生家長代表會談，傾聽相關教育需求，發現特教家庭的心力超乎想像，未來上任將儘速推動新竹縣早療日照中心設置、提供特教臨托服務。針對領有重大傷病卡的病友家屬提供重大傷病陪同臨時停車證、發行愛心陪同卡，提供面臨龐大照顧壓力的照顧者支持紓壓團體活動。

同為有小孩的家長，周江杰投注許多心力替孩子思考教育和未來，但特教家長在長期照顧之下，也有想要暫時喘息、舒緩的需求，他承諾未來上任將儘速推動新竹縣早療日照中心設置、提供特教臨托服務。周江杰表示，這與長照的喘息服務類似，減輕家長因長期照顧特殊兒所形成的身心負擔得以獲得休息出發。

周江杰認為以平等角度出發，每個社群的需求都值得被重視，社會也因多元、多樣的社會參與，得以更進步，因此在交通方面，他認為領有重大傷病卡的病友家屬，應給予重大傷病陪同臨時停車證、搭乘大眾運輸方面也發行愛心陪同卡，讓便利的交通能成為友善日常，進而促進其社會參與。

此外，照顧者的身心也十份重要，減輕照顧者的照顧壓力，才能在照顧的路上走得長久。周江杰說，在家人陪伴家人，照顧者互相照顧，讓照顧者們的經驗交流，不讓家庭照顧者不僅照顧家人也能照顧自己，形成正向照顧循環，提昇照顧品質。因此針對面臨龐大壓力的照顧者，應予提供在地支持，規畫紓壓團體活動或課程。