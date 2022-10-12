2023年是作曲家江文也逝世40周年，客委會攜手NSO以各種形式紀念活動，延續大師音樂精神與理念，本周末紀念江文也音樂會將由指揮家呂紹嘉帶領樂團演奏，同時他也將首度在音樂會中解說作品。

呂紹嘉表示，「這陣子我沈浸在江文也的音樂世界，更加了解他真的是一位全文化人。我很開心負責兩場大型的音樂會，也將音樂會賦予傳承的意味，一棒接著一棒的江文也紀念音樂會，不止演出江文也的作品，我們也委託了四位年輕的作曲家，以他們受到江文也音樂的啟發、靈感來進行創作。」

客家委員會與國家交響樂團（NSO）自2021年至2023年攜手策劃「《泅泳漂泊》江文也音樂系列活動計劃」，江文也是客籍音樂家，他父親自福建永定遷徙來台，落腳三芝，他自小展現優異的音樂天賦，在1936 年以管弦樂曲《台灣舞曲》獲得第11屆奧林匹克國際音樂比賽作曲獎，成為以日本國籍獲得該獎項唯一的亞洲人，更是將台灣帶進國際樂壇的第一人。

10月16日登場的「NSO與呂紹嘉《傳奇與傳承—紀念江文也》音樂會」，將演奏江文也管弦樂作品《台灣舞曲》、《北京點點》及《孔廟大成樂章》。此外，還有由客家委員會委託作曲家顏名秀創作的《孤塵》，內容以五樂章描述江文也大起大落的傳奇人生，為世界首演。