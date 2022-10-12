大陸廣東省東莞市日前有住戶飼養的烏龜，疑似從陽台欄杆的縫隙鑽出去，便從8樓高墜落，直接砸向在下方的1輛汽車，導致該汽車後擋風玻璃碎裂，砸出一個大洞，烏龜也呈現「翻肚」的姿態；由於砸破玻璃發出巨大的聲響，也引起附近民眾關心，警方接獲通報抵達後，將烏龜從車子裡抓出來，該烏龜4肢竟然還能靈活擺動。

綜合陸媒報導，廣東省東莞市有住戶飼養的烏龜，不明原因從8樓高墜落，原本停在下方的車輛擋風玻璃被砸碎，發出巨大聲響，引起附近民眾跑出來查看，據了解，該烏龜疑似從陽台欄杆縫隙中鑽出去，由於該烏龜相當大隻，所幸沒砸到路過民眾，否則後果不堪設想；這起事件發生後，烏龜的主人也已經連繫車主，雙方也協議後續的車子的維修、賠償事宜。

烏龜墜樓後，當地警方前來查看，將烏龜抓起，該烏龜竟然還會可以4肢活潑亂跳的擺動。（翻攝自微博）

從影片中可見，該烏龜從高樓墜下後，砸破底下車輛的擋風玻璃，造成玻璃碎裂，沒碎的地方呈現蜘蛛網狀，而該烏龜則是以「翻肚」姿態，躺在車子後座的後方平台上，後續警察到達後，將烏龜抓出來，竟然發牠4肢還能靈活擺動，看起來非常有活力的樣子，似乎是沒有生命危險。

影片一出，網友紛紛留言表示「居然還活潑亂跳」、「說明烏龜比玻璃還結實」、「烏龜殼真硬」、「8樓下來的殺傷力就這麼強了」、「這烏龜檢查一下吧，內傷了可惜」、「烏龜居然沒有死還在動，生命力頑強」、「如果是陸龜破壞力更驚人吧」、「玻璃碎了不重要，烏龜活著吧？」。