大陸遼寧省有位男子在十一連假時買了螃蟹吃，豈料，竟然有1隻漏網的「逃跑蟹」三番兩次跑到他的床邊，所幸，都被他掀開棉時被發現，讓他不禁心想這隻「逃跑蟹」被抓離開房間，後來又出在他房間，是不是「想要做掉我」；對此，網友也表示「螃蟹回來報仇了」、「牠只是餓了，想吃蟲子，有什麼錯」。

綜合陸媒報導，遼寧省有名男子在十一連假期間買了螃蟹吃，豈料，有天他半夜掀開棉被一看，竟然發現1隻逃跑蟹在自己的床上爬行，他表示「掀開當下嚇到魂魄都沒了」，之後便把「逃跑蟹」抓到水槽裡養著，沒想到第二天在床旁邊的縫隙處，就發現這隻螃蟹躲在裡面，讓他不禁思索「這隻螃蟹好像真的想做掉我」。

從影片可見，男子似乎發現床邊有什麼東西在動，於是將棉被掀開，竟然看到1隻螃蟹，該螃蟹被看到後，似乎也受到驚嚇橫移了一下，之後，男子便將螃蟹抓去水槽，並開水沖洗這隻螃蟹，沒想到，第二天男子又在床邊縫隙處看見螃蟹躲在裡面，他先用一旁的未開封面紙碰了一下螃蟹，再伸手將螃蟹抓起來，他也直呼「螃蟹真的很想做掉我」。

影片一出，網友紛紛留言表示「牠睡在地上，還是有可能的吧」、「牠只是餓了，想吃蟲子，有什麼錯」、「只能說有可能」、「放生吧」、「想做掉一個人的眼神是藏不住的」、「牠有沒有想過，可能是因為你想把牠吃了」、「螃蟹回來報仇了」。