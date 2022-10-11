冰淇淋1人1桶不怕吃！有男子參加喜宴，看到1輛推車載滿近百桶冰淇淋，女服務員正在發送餐後甜品給各桌賓客，他便拍下照片PO網稱「南部鄉下就是要這樣霸氣！要吃就是要吃整桶」；對此，有網友分享自己參加喜宴後，拿到整桶冰淇淋開心的照片，也有其他網友大讚「這才是辦桌」、「南部辦桌，真的吃飽還能外帶」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳1張照片，從照片中可見，現場是在某辦喜宴的現場，有輛推車載滿著近百桶的冰淇淋，女服務員正在發送餐後甜品給各桌的賓客；對此，豪邁又不手軟的發送整桶冰淇淋，原PO在貼文寫下「南部鄉下就是要這樣霸氣！要吃就是要吃整桶」。

他在南部吃辦桌，賓客每人可拿到1桶冰淇淋，直呼「南部人就是霸氣」。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

貼文一出，網友紛紛留言表示「我期待的是這種」、「老婆昨天才在講」、「這才是辦桌」、「好久沒吃流水席了」、「一個人一桶霸氣」、「南部人的霸氣」、「這就是我愛吃流水席的主要原因」、「懷念南部的辦桌」、「辦桌本來就是要這樣，中部北部都是在吃兒童餐」、「南部辦桌，真的吃飽還能外帶」。

另外也有網友分享自己在南部吃流水席照片，就是這麼霸氣，一人一桶「南部確實辦桌都一人一桶」、「一桌每人各一桶別懷疑」、「鹿港鄉下也有」、「嗯，這是真的」；不過有網友則認為，「肯定很多人吃不完，最後還不是變廚餘？」，對此，其他人則表示「這是一種感覺」，而且，還可以打包外帶回家，甚至有不少婆婆媽媽、阿嬤都會多要個幾桶帶回家給孫子吃。