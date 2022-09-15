高雄全家海神雖僅成軍一年，但已打響南霸天名號，靠著堅強的團隊戰力不僅奪下例行賽第一排名，還在季後賽五戰全勝順利奪得台灣運彩xT1聯盟元年球季總冠軍，也為高雄拿下歷史首座職籃總冠軍，今年季外海神全力留住奪冠班底，力求完成衛冕霸業。

除了續約「布庫連線」布銳克曼（Jason Brickman）、庫薩斯（Mindaugas Kupsas）雙外援及本土主力球星，海神也在陣容上持續補強，先在選秀指名選進「義守戰神」邱子軒，還在自由球員市場網羅優質長人王詠誠，團隊戰力更上層樓。

雖因考量球隊磨合還未達最佳狀態，海神並未派隊直接參加17日開打的跨聯盟籃球邀請賽，但還是派出兩位極力培養的年輕球員呂威霆、邱子軒參加中華白球隊，屆時兩人將披上中華白戰袍在跨聯盟邀請賽上陣奮戰。

這也將是邱子軒晉升職籃後首度登場亮相，身為T1聯盟今年選秀大物，邱子軒在跨聯盟邀請賽的表現備受期待。頂著奪冠海神光環，邱子軒展現出「強心臟」霸氣，準備在邀請賽大顯身手，不讓海神「漏氣」。

邱子軒興奮地說：「很榮幸再次穿上中華白的球衣，也很期待這次的比賽，因為這是我到職業隊後的第一次比賽，而且在賽季開打前就能和這麼多球隊交手，真的很開心。」

跨聯盟大賽在即，邱子軒不但沒怯戰，反而鬥志高昂，問他最想挑戰的對手？邱子軒豪氣地說：「最想挑戰PLG的新秀們，因為我們都是踏入職籃第一年，但分屬兩個聯盟，所以當然想要好好較量較量，看看到底哪個聯盟比較強。」

談到邀請賽設定目標，邱子軒表示：「一方面希望能全力幫助中華白贏得比賽，另一方面我也是代表全家海神參賽，當然也希望能在比賽中把自己的能力展現出來。」

加入中華白集訓前，邱子軒也已跟著海神練球三週，職業等級的訓練讓他大開眼界，他說：「職業球隊光是訓練就分工分得很細，從觀念到基本動作都十分要求細節，真的學到很多東西。」

球隊的學長們也都是邱子軒效法的對象，他說：「每個學長練球時我都從旁觀察學習，甚至是中鋒，我也會去學習他們在籃下的腳步，而從胡瓏貿學長身上，我更學到了打球要夠兇、夠狠！」未來新球季，邱子軒可望定位為二、三號位鋒衛搖擺人，減輕兩大主力于煥亞、林任鴻負擔，他說：「阿亞（于煥亞）學長真的超準，小林（林任鴻）學長的防守則很有一套，希望我以後能把兩個人的長處都學起來，變得又準又會守。」