一名女網友日前被許久未見的男性友人告白，對方霸氣表示想送最新的iPhone 14給未來的女朋友當作禮物，詢問對方是否願意收下，男子遭到拒絕後惱羞成怒讓眾人看傻眼，貼文曝光後引發熱議，網友直酸：低情商直男。

男子告白後被拒，惱羞成怒讓眾人看傻眼。 (翻攝臉書爆怨公社)

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」貼出一段對話截圖，只見對方先是用「好久不見」開啟對話，表示聽說原PO剛分手的消息並直球告白「我想說我一直都很喜歡妳，要不要跟我交往，哀鳳14（iPhone 14）出了，我想送給我未來的女朋友，妳願意收下嗎？」。

對此，原PO表示只把對方當成朋友，男方則繼續詢問「妳不是恢復單身嗎？我不能追求妳嗎？妳不能接受我嗎」，待原PO再度拒絕後，對方竟惱羞成怒表示「送妳哀鳳14妳也不當我女朋友，笑死，連追求的機會都不給我，妳以為妳是誰」，傻眼回覆讓原PO當場爆氣怒噴對方。

原PO在臉書發文抱怨「我雖然不是大富大貴，但是小錢也是有的，為了哀鳳14當你的女朋友，抱歉我沒想過」。

原PO貼出男方和她的對話截圖。 (翻攝臉書爆怨公社)

貼文曝光後引發熱議，不少網友留言直酸「我誰？我是一個你用i14還追不到結果見笑轉生氣的仙女」、「以為每個人都看到哀鳳就高潮喔」、「我覺得現金更好」、「他是不是幻想文看多了，真以為每個女生都這樣」、「還好沒後續了，不然肯定歹戲拖棚，女主辛苦了」、「送他一句你X雞排啦，低情商直男」。