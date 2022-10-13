英國政府的舉債成本在周三觸及近20年新高水準；此前英國央行(BoE)行長貝利(Andrew Bailey)對養老基金表示，在該行周五撤銷債券購買之前，養老基金仍有三天時間來解決流動性問題。

行長貝利在周二於華盛頓舉行的國際貨幣基金會議上表示，英國央行對養老基金的支援將在周五結束。

英國央行上周被迫祭出緊急購債計畫，以阻止2.1兆英鎊的英國國債市場出現大量拋售，這場拋售可能給養老基金來嚴重的損害，並增加衰退風險。此也突顯出英國養老基金的問題，即依賴於以債券驅動的投資。

該金融市場動盪最初始於財政部長夸騰(Kwasi Kwarteng)在上個月提出的減稅方案，引發市場對於英國財政的擔憂，此後金融市場一直處於動盪之中。

英國央行發言人周三表示，該行已經向各銀行高層「絕對明確地」表示，周五這一最後購債期限不會改變。

英國20年期和30年期國債殖利率在周三分別觸及到自2002年以來最高水準，為5.195%和5.1%，並為自英國央行9月28日開始購買國債以來，首次超過5%。

而在行長貝利發表上述言論之後，英鎊一度跌至近兩周低位，然周三上漲了1%。