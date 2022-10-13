牛魔王報到 TOYOTA GR SUPRA全新六速手排 熱血登場

TOYOTA總代理和泰汽車今（13日）發表TOYOTA GR SUPRA全新六速手排等級3.0T Premium MT，搭載全新開發的六速手排變速箱與全新19吋鍛造霧黑鋁圈，讓消費者能盡情享受人車合一的駕馭快感。同時推出「炫馳藍」、「礦石灰」與「消光白」3款全新車色，提供熱血車迷們兼具性能與美感的全新選擇。

TOYOTA GR SUPRA自2019年9月上市後，即憑藉優異的商品魅力與傳奇跑車血統，深獲台灣消費者的熱愛與迴響。為滿足廣大消費期待。和泰汽車表示，GR SUPRA一直是TOYOTA旗下性能車款代表，自1978年推出第一代SUPRA以來，便以其直列六汽缸引擎、前置後驅傳動配置，贏得眾多粉絲的青睞，目前全新第五代GR SUPRA，更是TOYOTA 專業賽車商品部門GAZOO Racing，汲取豐富賽事經驗與技術所開發出來的性能跑車，賽道等級的調校讓操控更加精準，顧客更能充分體驗純粹的奔馳樂趣。

此外，GR SUPRA亦參加過許多不同種類的賽事，目前更活躍於Super GT賽場上，這些都證明了TOYOTA GR SUPRA是一台無論在一般道路或賽道上，都可以讓車主盡情享受駕馭快感的經典跑車。

全新導入的GR SUPRA 3.0T Premium MT，搭載全新開發的六速手排變速箱，輕量化的設計不僅降低車重，更打造熱血的駕馭體驗；配備iMT智能換檔科技，讓換檔更順暢、加速更敏捷，透過偵測換檔時機並主動調整引擎轉速，實現更加平穩舒適的駕馭體驗。排檔座部分，更設計獨特球形排檔桿，讓車主方便從各角度抓握與操控，頂部綴飾的GR標誌，彰顯運動化形象，點燃車主的熱血跑魂。

本次改款亦調整底盤控制系統，包含AVS（Adaptive Variable Suspension）可變阻尼控制系統與車輛穩定控制系統設定等，提升在激烈操駕時的可控性與側傾平衡，讓車主在享受駕馭樂趣之餘，更能體驗車輛操控極限。全新改款的TOYOTA GR SUPRA皆搭載全新19吋鍛造鋁圈，調整輻條和橫截面形狀，讓鋁圈的重量更輕、剛性更為提升，有助於提高操控穩定性。外觀設計上亦延續 GR Yaris 和 GR86 的鋁圈風格，採用高質感的霧黑塗裝，同時提升性能與造型美感，增添賽道跑格氛圍。