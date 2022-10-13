國民黨基隆市長參選人謝國樑13日上午在國民黨中央黨部召開記者會，質疑對手民進黨市長參選人蔡適應的親信家族在過去數年來，包攬自來水工程，涉違反政府採購法。對此，蔡適應嚴正回應表示，相關指控已於2個月前就做過說明，謝的說法完全是不實指控。

謝國樑13日上午召開記者會，質疑蔡適應前服務處副主任劉文得胞弟所擁有的富羣工程承包新台幣1億元以上的高地供水工程，涉嫌違反政府採購法。對此，蔡適應13日上午也發表回應。

蔡適應表示，首先，他沒有開設任何企業，也從未與謝所指稱的任何企業有金錢往來。其次，蔡適應服務處前副主任劉文得已於半年前離職，與他已經沒有任何關係。再者，他認為，長年以來基隆高地供水始終未獲得有效的處理，他擔任立委後，才有所改善。

蔡適應反批謝國樑，當他擔任立委時，是謝的怠惰，才讓高地供水問題便持續到現在。他要求謝國樑應先向基隆市民道歉，並指這樣的抹黑手段，會讓自來水公司基層員工感到痛心。

蔡適應指出，自來水公司今年8月分便已發表正式聲明，謝所提的這些公司經查並沒有任何問題，他質疑謝在經過2個月後老調重彈的用意。蔡適應說，若謝仍覺得這些參與公共工程的公司有問題，大可以向檢調檢舉，他也歡迎謝向檢調檢舉，因為這些狀況都跟蔡適應沒有任何關係！

蔡適應強調，他做的，就是讓高地供水可以順利解決，這就是蔡適應和自來水公司為基隆努力的共同目標！