受到晶圓供應吃緊衝擊，2021年SSD主控IC與PMIC零件交期延長至32周之久；所有主控IC供應商普遍以優先供應NAND Flash原廠客戶為主，故當時模組廠生產皆無法滿足零售市場SSD需求。2021下半年SSD相關零組件供應逐季改善，各家模組廠為了衝刺全年業績而擴大SSD出貨量。據TrendForce研究顯示，2021年全球通路SSD出貨量為1.27億台，年成長11%。十大排名，最大變動是創見大幅上升至第六位。

本次全球SSD排名依據模組廠自有品牌在通路市場出貨量為計算標準，NAND Flash原廠部分並沒有包含在內。NAND Flash原廠供應占整體通路市場約42%，模組廠出貨約占58%，受SSD相關零組件供應短缺影響，由於原廠供應鏈管理較模組廠更有優勢，使原廠在整體通路市場中的市占率較2020年提升。

觀察2021年全球SSD市場變化，其一，由於2021年初晶圓吃緊連帶使SSD供不應求，大型模組廠祭出限量供應策略因應，產品價格也因此上漲，整體獲利提升的情況下也促使更多模組廠跟進，而部分大型模組廠因具供應鏈優勢而獲得SSD主控IC廠商支援，市占有所提升；其二，這幾年新進的陸資主控IC則在無法獲得上游晶圓產能供給下，限縮部分大陸廠商SSD產品供應；其三，疫情未止，遊戲相關需求仍顯強勁，專注遊戲筆電相關產品的品牌廠排名也有上升。

本次SSD模組廠排名仍是大者恆大趨勢，出貨量市占前三名仍為金士頓(Kingston)、ADATA威剛(3260)、金泰克(Kimtigo)，前三名僅金士頓市占略有下降，由於生產需求龐大，在晶圓吃緊之際難以滿足其訂單交期，故出貨量有受影響。而最大變動是Transcend創見(2451)排名由2020年的第十位，大幅上升至第六位，以及新進榜的嘉合勁威(Powev)與GIGABYTE技嘉(2376)。

創見藉著長期的品牌優勢獲得SSD主控IC廠支援，出貨量也因此大幅增長。尤其特別設計SSD產品滿足蘋果(Apple)筆電升級需求，隨著蘋果筆電市占率的提升，從而帶動創見相關產品需求增長，2021年SSD出貨量市占率上升至5%。嘉合勁威受惠於長期經營高階遊戲市場，加上多角化的產品方案，隨著高階效能及遊戲相關產品需求維持強勁成長動能，擠進入前十之列。技嘉同樣受益於該公司全力拓展遊戲相關零組件產品供應，在其主機板產品帶動SSD出貨。

PCIe規格滲透率持續上升，全球市場布建為各品牌未來成長動能。2021年疫情持續干擾SSD供應，除了SSD主控IC的供應外，生產據點的多元化布局也是提升出貨動能的關鍵因素。展望未來，模組廠主要銷售SSD介面成長動能逐漸從SATA轉向PCIe。但隨著PCIe介面傳輸速度翻倍，相容性的問題也較SATA SSD複雜，如何能提供完整服務幫助SSD產品升級才能提升品牌力，才能夠持續推升出貨量。TrendForce認為，未來產品銷售除了成本之外，能提供完整全球生產及銷售服務為持續提升PCIe SSD出貨的重要因素。

陸資企業存儲產品技術不斷進步，SSD大陸國產化目標指日可待。TrendForce也觀察到，在SSD供應鏈中，大陸國產化比例不斷增加。尤其在主控IC技術方面，已有許多廠商慢慢跨入PCIe主控IC研發，甚至看到部分模組廠已和陸資server合作開發enterprise SSD，尤其在英特爾(Intel)逐步退出Optane SSD供應後，已有陸資廠商DapuStor(大普微)採用鎧俠(Kioxia)XL Flash而推出類似效能的替代方案，期望在英特爾退出後搶下該儲存類別記憶體市場訂單。上述發展明顯看出大陸廠商在SSD供應鏈中的角色日益掘壯，未來有機會透過上下游整合的方式持續搶攻市占。