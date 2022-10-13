屏鵝公路優化工程施工後引起部分鄉親不滿，民進黨屏東縣長候選人周春米今（13）日前去交通部公路總局第三區養護工程處，掌握相關工程進度，並針對造成鄉親及用路人的不便，進行研議討論如何解決，接下來也會確保民眾用路的權益，打造美麗的屏東。

周春米在臉書表示，屏鵝公路長度共計141公里，是屏南重要道路，而相關優化工程會將沿路纜線地下化，7月1日動工力拚在半年內完工，今日她特地前去交通部公路總局第三區養護工程處了解相關工程進度，並與相關人員共同研議解決鄉親遇到的問題。

周春米指出，全面刨舖工程今日從屏鵝公路14k處啟動，往恆春鎮方向繼續施作，已開挖完成的部分也會提升臨舖品質，並規劃替代道路，提供完善資訊及交通指揮等，維護用路人安全及權益。

周春米強調，相關工程已進行到關鍵時刻，對於造成鄉親的不便及引起的民怨，她全都感同身受，但此工程可以優化屏鵝公路，未來不論是颱風或是下大雨，都不會再有斷電、斷訊的危險，「春米會隨時掌握施工進度，監督施工品質，大家眾志成城，完成任務，確保民眾用路的權益，打造美麗的屏東！」