國民黨台南市長參選人謝龍介今（13）日上午在鴨母寮市場進行拜票行程，在路口宣講時談及台南交通亂象，卻反被民眾爆料其宣傳車違停黃線，謝龍介也在第一時間做出回應，誠心致歉並檢討改進，南二分局也表示，如有交通違規事實將依法舉發。

民眾表示，今天上午7時許，謝龍介宣傳車在禁止時間內臨停，而此時他正在批評台南的交通，直稱「謝龍介你是不是在搞笑」，其他網有友紛紛表示「親身示範的概念」、「警察叔叔，原凶就是在演講那一個啦！」

黃偉哲競選團隊發言人邱莉莉也對此表示，謝龍介的宣傳車又違規停車、影響行人安全，且遭媒體爆料，而謝本人就在旁邊大放厥詞抨擊市政。這已經是兩個月以來兩度違規停車，要求謝向市民道歉，不要帶頭違法，敗壞選舉風氣。

謝龍介也在第一時間發文回應，今早宣傳車是停在黃線上，離路口轉角有一定距離，如果對用路人造成不便，願意誠心致歉並檢討改進。但他也強調六都中台南車禍死亡率第一、酒駕死亡偏高都是不爭的事實，這跟號誌設置、交通規劃不當都有關係，呼籲市長黃偉哲認真面對問題並解決，不要閃躲或轉移焦點。

南二分局則表示，如有交通違規事實將依法舉發；另我們也會逐一拜訪各候選人競選總部，提醒宣傳車應注意遵守交通規則，以維護交通安全秩序。