中壢一間工業零件製造公司，自2019年以來，不但公司車拒繳ETC通行費、違反水汙法和職安法被開罰也置之不理，累積逾12萬罰鍰遭移送行政執行署桃園分署，執行官調查發現公司存款僅300元，但還有跟廠商業務往來，立即扣押公司貨款，逼的業者立即帶著近13萬現金一次繳清。

桃園執行分署調查，中壢區一間工業零件製造公司，在2019年至2021年間，公司車多次行駛在國道高速公路，卻不依規定繳納通行費，經桃園市政府交通事件裁決處累計裁處罰鍰3萬5600元。

該公司又在今年3月間，遭桃園市政府查獲事業現場堆置土石方，卻未領有水汙染防治許可證，且工廠機器未依法設置防護設備等，分別遭桃園市政府環境保護局、勞動檢查處裁處6萬元、3萬元罰鍰。

但業者都拒不繳納，各局處6月起陸續移送桃園執行分署，執行官先扣押公司在金融機構的存款，卻僅有300元，深入調查發現該公司成立7年且還在營業中，桃園分署轉而調查與該公司有往來的廠商，旋即扣押業者對往來廠商的貨款債權。

業者獲悉後迫於壓力，終於派員在6日帶著現金到桃園分署，一次繳清所有欠款。

桃園分署呼籲，民眾違反交通、環保或其他法令而遭主管機關裁處罰鍰者，收到繳款通知後，務必於期限內自行繳納欠款，勿存僥倖心態，以免財產遭到強制執行，桃園分署將秉持一貫落實公權力之態度及依法執行之堅定立場，持續且積極督促義務人清繳欠款，以維護國家債權。