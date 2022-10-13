疫情圖示

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中央13日公布新竹縣新增1426例確診案例，分別為705位男性、721女性，年齡分布在0歲至94歲，12歲以下208位、65歲以上105位，18到64歲青壯年佔6成9，目前新竹縣居家隔離1877人、居家照護列管3985人，今年累計確診人數189226人。

新增確診者分布在竹北市564例、竹東鎮201例、湖口鄉255例、新豐鄉161例、新埔鎮55例、關西鎮42例、芎林鄉36例、橫山鄉30例、寶山鄉37例、北埔鄉28例、峨眉鄉4例、尖石鄉10例、五峰鄉3例，均安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局指出，11日起18歲以上追加劑皆可接種莫德納次世代雙價疫苗，15和16日在各鄉鎮市衛生所開設流感疫苗與莫德納次世代雙價疫苗接種專診，以隨到隨打「左流右新」方式提供接種服務。

竹縣疫苗地圖：

https://prevention.hcshb.gov.tw/Covid19_Consultation.aspx？n=1007＆sms=9996

竹縣疫苗預約入口網：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx？n=1060＆sms=10068

6個月以上莫德納疫苗合約院所查詢：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx？n=1040＆sms=10033

6個月以上 BNT 疫苗合約院所查詢：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx？n=1057＆sms=10066

大安醫院疫苗預約入口網：

https://www.da-professional.com/da/v/index.html

新仁醫院預約網址：

http://www.sinren.com.tw/？page_id=5091