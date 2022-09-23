韓國女團TWICE在世界各地享有高知名度，其中來自台灣的成員周子瑜2019年曾獲全球百大最美臉孔第一名殊榮，近年在歌唱舞蹈方面也大幅進步，成為美貌和實力兼具的女偶像。子瑜今（23日）在IG曬出戴浴帽自拍照，驚人美貌完全沒被扣分，但粉絲注意到她抱著狗狗合照，推測是想念2年前離世的愛犬酷吉。

子瑜在結束新專輯宣傳後，特地返台與家人過中秋節，還被發現低調觀賞田馥甄（Hebe）在高雄巨蛋的演唱會，讓不少網友羨慕能巧遇女神的粉絲們；今日子瑜在IG發文，PO出自己用浴帽包頭的生活照，還有2張跟狗狗甜蜜互動照，可愛模樣萌到不行。

而許多人看到子瑜就算戴浴帽，也封印不住她世界級的美貌，水汪汪大眼睛、高挺鼻子和櫻桃小嘴，儘管只有淡妝氣色也超好；而她也輕描淡寫地說，「睡覺時很敏感，總是想要咬我的酷吉」，照片中的狗狗疑似是她2年前離世的愛犬酷吉，不少粉絲認為子瑜想念酷吉了，才在牠的忌日PO出以前甜密舊照。

子瑜在2年前的今天經歷愛犬離世的悲痛，甚至還沒能見牠最後一面，當時她傷心地表示，「我們的寶貝酷吉你真的走了」、「每年能回家的次數不多，沒見你幾次，已經快11歲了」，酷吉隨著年紀增長健康狀況也每況愈下；當年因礙於疫情，子瑜沒能回台灣，只能隔海悼念，讓粉絲們都很心疼。