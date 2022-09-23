大陸女星迪麗熱巴來自新疆，從出道就以盛世美顏受到關注，更被譽為「新疆四大美人」之一，無論是戲劇作品或廣告代言，都繳出亮眼的成績單，獲得大票粉絲支持；迪麗熱巴今（23日）出席活動穿著緊身旗袍，S曲線全現形，沒想到轉過身開了超大洞，惹火模樣被瘋傳。

迪麗熱巴近年來累積不少影視作品，還是各大品牌爭相邀請的代言人，經常能在各大時尚活動看到她的倩影；迪麗熱巴今日出席代言活動，身穿金色旗袍亮相，合身剪裁襯托她曼妙身形，舉手投足都散發女人味，最吸睛的是，一轉身背後開了一個超大洞，白皙美背全被看光。

迪麗熱巴穿旗袍出席活動照瘋傳，惹火曲線掀暴動。(圖/ 摘自微博)

微博上也有不少網友分享在現場看到的迪麗熱巴，而女神儘管在路人隨手錄影、零修圖濾鏡狀態下，還是閃閃動人，讓網友全被美暈，「感謝熱巴願意當女明星，美神」、「只有熱巴能完美駕馭這種旗袍吧」、「她讓我知道什麼是搖曳生姿」、「救命啊，這是小說裡走出來的女主角吧」。

迪麗熱巴從被外界質疑是花瓶，到2018年憑著電視劇《漂亮的李慧珍》成為最年輕「金鷹視后」，證明自己演技，成為大陸頂流女星之一；令粉絲最欣賞的是，迪麗熱巴幾乎零緋聞，相當潔身自愛，讓眾人覺得相當難得。