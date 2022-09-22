別人的老公果然不讓人失望！1名網友稱他婚後盡力做好丈夫、父親角色，每個月給妻子16到20萬花，滿足對方一切慾望，但他的生理慾望，妻子卻不願滿足，他說目前已停機2年半，原本考量妻子懷孕生產、顧孩子不敢開口，如今孩子已2歲多，妻子仍不願行房，他崩潰喊「我慢慢感覺我只是妳跟小孩的提款機」。

該網友在臉書「靠北婚姻2.0」發文，他對於妻子萬般寵愛，只要對方開口要什麼，他幾乎什麼都滿足對方，只要妻子開口，他馬上就匯錢，妻子每個月花費16至20萬，他說他明白女人生產完需要1年才會有性慾，因此妻子懷孕和生產後1年他都沒有要求行房，至今已「關機」2年半，他全都容忍。

該網友說今年小孩已經2歲多，他終於開口向妻子求歡，對方卻隨即臭臉罵他只顧自己慾望，他最後崩潰發文「我也只是希望1個禮拜或是2個禮拜做一次，這樣妳也不願意，我慢慢感覺我只是妳跟小孩的提款機」；他認為自己已盡了丈夫、父親的責任，但對方卻沒有做到妻子的責任。

其他網友留言「這麼好的老公為何都是別人家的」、「看這花費方式，她應該有養小狼狗好幾隻」、「我願意為了你變性」、「看來我真的是便宜我老公了！沒拿錢就算了還要陪睡」、「請問還有在應徵老婆嗎？配合度極佳」、「好想當你老婆」、「兄弟，真正的好兄弟就是在你需要的時候當你的女人」。