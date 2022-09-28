新北市吳姓男子因家暴被禁止接近妻子，去年他持刀到妻子上班的燒烤店騷擾、恐嚇，曾姓男同事上前制止，卻被吳男刺死，新北地方法院依殺人、殺人未遂罪將吳判刑20年，上訴後，台灣高等法院駁回，仍判20年徒刑。

58歲吳金龍疑不滿45歲鄭姓妻子與同事交往過密，2021年7月29日下午5點，他持刀前往妻子工作的燒烤店理論，吳一怒之下持刀砍殺妻子，她腹部與左臀、大腿受傷，燒烤店曾姓男同事攔阻過程中慘遭波及，身上多處刺傷，臟器外露倒臥血泊，送醫後死亡。