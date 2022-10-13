互看不順眼的男主角意外滾床單。（愛奇藝國際站提供）

Bank飾演富家少爺Yai。（愛奇藝國際站提供）

首度拍BL的新人Mos飾演Mangkor。（愛奇藝國際站提供）

影音平台推出首部泰語原創《黑幫少爺愛上我》後，於全球市場獲得爆炸性迴響，下半年也有多部強檔泰劇即將播出，包括黑幫題材劇集《龍月》、熱播中的《我們相愛的概率是12％》、《愛在空氣中》與《愛龍奈》等3部高分新作。

全新泰語劇集《龍月》改編自破千萬閱讀量的高人氣同名網路小說，由曾出演《天才槍手》與《歪愛時代》的新生代男星Bank Mondop Heamtan（Bank）與首次加入BL陣容的新人Mos Panuwat Sopradit（Mos）共同領銜演出。

《龍月》中2個男主角Mangkor (Mos飾演)與Yai(Bank飾演)之間有個共通點，就是暗戀著同個女孩子。看彼此不順眼卻因為被下藥，2個「情敵」意亂情迷地發生了肉體關係，全程還被錄了下來，影像更被Mangkor帶走，挑釁Yai，「你永遠都贏不了我」。

由於整個意外發生Yai家經營的酒吧裡，希望忘記這個意外「錯誤」的他，決定將酒吧打掉重練進行翻新，卻在雇來的建築師團隊中發現了令他心跳狂亂的Mangkor。平台總經理遊達仁表示，2022年是泰語原創故事起飛的一年，期待更多的國際觀眾一同享受泰語娛樂的創意與多樣性。

《龍月》，已於10月9日台灣時間淩晨1點在愛奇藝國際版 (www.iq.com) 獨家首播，並於每週日淩晨更新一集。