買菜民眾爭相與林佳龍合照。(黃敬文攝)

民進黨新北市長參選人林佳龍今(14)日早上先前往參加蘆洲區競選總部成立大會，接著再前往蘆洲市場掃街，現場氣氛相當熱絡，不僅購物民眾爭相握手合照，更有攤商贈送蔥蒜高喊「凍蒜」；林佳龍表示，三重、蘆洲是民主聖地，也是需要新北大翻新最重要、很急迫的地區，三蘆如果大贏，「我們新北就會贏」。

林佳龍表示，六都都在競爭求進步，進步不夠快就是退步，就地升格12年，預算增加一倍，可是升格沒有升級，新北市不是台北市的衛星城市，所以需要一條縱貫三重、蘆洲、五股、泰山、新莊、板橋、土城的溪北捷運，除了解決交通問題外，更要將這條主幹線沿線超過200萬人口中的40萬人口，留在新北市工作、生活、消費，新北市就會更好。

林佳龍也指出，過去游錫堃、蔡英文、蘇貞昌競選新北市長時的政見，這次一次來完成，包括蔡英文總統最關心社會住宅，未來會增建2萬戶社會住宅，其中3000戶在捷運沿線；立法院長游錫堃院關心都市更新，會以4年4萬戶，一坪換一坪為目標來實現都市更新；行政院長蘇貞昌則是提出65歲補助裝假牙，「未來三加一政見，由他一次來實現」。

今天除了戰區指揮官、立法委員林淑芬外，新北市議會民進黨團總召陳啟能、副召李倩萍，議員李坤城、彭佳芸、李余典，議員候選人顏蔚慈、邱婷蔚皆出席力挺林佳龍，展現團結氣勢，支持的群眾也擠爆會場，林佳龍一高興致詞也停不下來；對此林佳龍笑說，自己很看重每個人，演講就是要傳達重要的訊息讓給大家，而認同理念的人可以做他的分身，一起讓新北大翻新。

他說，一個人不可能在4個月裡觸及400萬人口、2000多萬平方公里的土地，所以戰法是希望可以引鳳引砲，讓我們的人知情、培力、點線面，最後千軍萬馬衝出去，在投票那天出現剪刀差、逆轉勝。

至於林佳龍近期多次來新北蘆洲造勢，除了昨天到湧蓮寺、今天競選總部成立外，明(15)日也預計再來蘆洲；被問及是否因為蘆洲是綠營大票倉，所以希望能在這裡獲得大勝，林佳龍則說，三重蘆洲是民主聖地，除了過去開出來的票很好外，也是最重要、急迫需要大翻新的地區，所以這不是自己一人的獨角秀或是個人戲，這是全黨很團結一起拚，「三蘆如果大贏，新北就會贏」。