民進黨新北市長參選人林佳龍新店區競選總部今日成立。（李奇叡攝）

民進黨新北市長參選人林佳龍新店區競選總部今日成立，現場下著雨，仍有超過千名民眾到場支持，議員參選人陳永福、陳乃瑜皆一同出席，蔡英文總統也特別現身助講。蔡英文強調，林佳龍的資歷好，政見優，就是新北市長最好的人選，希望在地鄉親都能出來投下神聖一票。

林佳龍重申社福政見，並表示新北市升格十二年，但沒有看到建設加倍，特別是新店地區「新在哪裡？」要請大家思考；他當過交通部長，知道怎麼吸引觀光，有兩項可以擦亮新店觀光景點，第一個就是新店區很漂亮的碧潭，希望能讓新店碧潭成為首都圈最接近的景點，能欣賞夕陽、看夜景，還有水上觀光船，第二個就是年底推動安坑輕軌通車，透過安坑輕軌穿連觀光人權廊道。

林佳龍說，經過盤點，新店目前至少有44公頃土地可以進行都更，新店是在首都圈的寶貴土地，有智慧交通停車場、智慧環境監控、智慧工廠；他強調，新店是閃亮的明星，有30萬人口，有山、有水也有工作機會，希望透過新店大翻新，讓人民大翻身。

蔡英文則藉此機會，和新北市民謝票，她說，自己也是新北市民，特別替新北市好好想一想，哪個候選人對新北市最好，想來想去，林佳龍就是最好，「我掛保證，林佳龍是下一任新北市長最好的人選」。

蔡英文表示，這幾個禮拜都常常來新北市，是因為離總統官邸近，如果有時間，就會看林佳龍在哪裡，再去幫他助講，因為林佳龍的資歷真的很多，也非常的好，從行政院發言人、新聞局長，再到台中市長，「十年磨一劍」。

蔡英文強調，有經驗的人才講得出這樣的政見，而林佳龍就是「台灣智庫」的共同創辦人，有很多專家、學者在後面幫他擬定政策，思考很多需要翻新的事情，以及讓新北可以更進步的政策，「現在只差大家的支持，讓他進新北，我這樣一路看他投入選戰，有空就幫他讚聲，我看他的氣勢越來越強，聲勢看漲」。