延續美國股市隔夜上漲逾2%的行情，恆指全日高走；此外中國人行承諾提出更多刺激政策，支撐了風險情緒。

周五香港恆生指數尾段收窄漲幅，收漲198.58點或1.21%，為16587.69點。國企股(H股)升68.50點或1.23%，為5629.30點。

隨著新冠疫情在中共重要的十八大之前開始蔓延，中國人民銀行周五提出承諾，將對實體經濟提供更多支援，加大穩定貨幣政策的實施力度。

內房股強力反彈，旭輝永升服務上漲22%，旭輝漲10%，融創服務漲8%，合景悠活漲9.6%。

科技指數上漲1.55%，比亞迪漲2%，比亞迪電子升4.2%，金山軟件升6%。

然而京東倒跌1.0%，報174.8港元；阿里僅漲0.7%；騰訊升1.2%，仍在250港元以下。

港交所跌4.6%，報246.6港元，為表現最差藍籌股。該公司下周三將公布財報，大摩認為港交所未來60天股價會下跌，機率為70~80%，目標價為252港元。報告稱，港股第三季日均交易額為季減25%，總市值為季減21%。