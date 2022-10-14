英鎊有望守住周四的上漲勢頭；有新聞報導指稱，英國政府將扭轉具爭議性的迷你預算計畫，財政部長夸騰(Kwasi Kwarteng)從華盛頓出訪後，提前返回倫敦，更強化了這樣的預期。

英鎊在周四一度大幅躍升2%之後，然收盤仍下跌0.38%，報1.1332美元。

周四流傳的報導稱，英國首相特拉斯(Liz Truss)正考慮逆轉財長此前宣布計畫的某些條款。該計畫導致金融市場動盪，國債殖利率飆升，英鎊兌美元創下1.0327的新低紀錄。

MUFG資深外匯策略師Lee Hardman說，從英鎊走勢看，人們預期政府會做出重大的政策逆轉，官員不得不屈從於市場壓力，改變大部分的減稅計畫。

夸騰提前離開了全球財長會議。消息人士指出，部長將與同事一起研究如何平衡財政計畫預算書。

該U型大逆轉的報導，也讓英國國債價格飆升。

Hardman說，他認為英鎊從上述水準再大幅上升的可能性不大，因為仍有全球經濟疲弱的因素，整體情況最終仍是，英鎊容易出現進一步的疲弱。

英鎊周五目前仍下跌，報1.1275美元。

英國投資者也在關注英國央行，其緊急債券購買計畫將於周五結束。央行官員們一再地表示，該計畫將如期結束。

Hardman說，「如果我們接到政府更多聲明，或者他們透露，將更多地取消減稅措施，那麼英國國債面臨的拋售壓力，不管怎樣都可能會減輕，此也意指著，英國央行回歸(購債)的壓力將會減小」。