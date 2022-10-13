英國的易捷航空(easyJet)表示，對未來幾個月的機票訂單表現很良好。而儘管經濟不景氣導致消費者縮減支出，但今年冬天直到明年夏天的航空旅行需求依然暢旺。

該歐洲第二大廉航公司在周四表示，英國十月學校假期和聖誕節期間的機票銷售表現，超過疫情時期水準，預計10~12月將銷售2000萬個機票座位，年增30%。

易捷表示，預計第四財季(7~9月)調整後獲利最高6.85億英鎊，但是這些獲利仍無法抵銷今年稍早航班取消和新冠疫情社交管制帶來的影響。

易捷指出，在截至九月底的上一財年中，預計年度的稅前虧損將在1.7億至1.9億英鎊之間，相符於共識預測的1.8億英鎊虧損。

易捷還說，已經看見明年夏季的需求，儘管生活成本不斷上升，但公司還是信心十足。

該公司執行長Johan Lundgren說，「我們以許多的優勢來面對宏觀經濟當中的不確定性」。