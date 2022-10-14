美國9月消費者物價指數（CPI）超乎預期，美股周四（13日）出現戲劇性大起大落，開盤重挫逾500點，盤中卻翻紅大漲，尾盤收漲827點。摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）本周曾表示衰退將於明年到來，周四又在論壇上示警，「股市可能會再暴跌20%至30%」。

美國9月CPI月增0.4%、年增8.2%，雙雙超乎預期；扣除食品和能源的核心CPI則月增0.6%、年增6.6%，也高於市場預期。繼9月非農就業數據及生產者物價指數（PPI）齊超預期後，多項數據加深市場對聯準會（Fed）再度升息3碼的隱憂，引發猛烈的拋售潮。

9月CPI數據發布後，美股周四開盤3大指數同步走低，道瓊工業指數大跌超過500點，科技股大幅下挫，然隨後買盤湧現，盤中道瓊翻紅一度暴漲1500點，後漲幅收斂，終場仍大漲827點，一甩近期的陰霾，並創美股有史以來單一交易日最大幅度跌深反彈。

外媒報導，戴蒙周四在華盛頓的一場論壇中表示，他認為美國經濟可能難以軟著陸，聯準會無法在不引發衰退的情況下，為火熱的經濟降溫。他警告美國可能會出現輕微或嚴重的衰退，而在嚴重的衰退中，美股可能會再跌20%至30%。

戴蒙說，他直覺隨著通膨持續，聯準會調升基準利率可能會超乎經濟學家4%至4.5%的預期。

戴蒙周一表示，利率上升、量化緊縮帶來的未知影響，以及俄烏戰爭的因素都是「非常、非常嚴重」的事情，他預期美國可能會在6至9個月內陷入衰退。當時戴蒙認為，標普500指數可能會再「輕鬆下跌20%」，且會更痛苦。