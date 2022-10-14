經濟部能源局將在年底前公佈「浮式風場示範計畫」選商規則，以推動台灣離岸風電產業發展。

國際離岸風電開發商貝富新能源 (BlueFloat Energy) 宣布，一旦規則公佈，公司將會投資浮式示範風場計畫，作為其在台灣建設商業規模浮式風場的基石。

貝富新能源業務開發副總裁 Pierre-Antoine Tetard在近期訪問台灣時指出，貝富新能源具備豐富的風場開發經驗，在全球參與的各項計畫，總開發容量高達22GW以上。貝富新能源已匯集了一支在離岸風電領域擁有豐富經驗和浮式風電專業知識的團隊。Tetard表示：「我們將會善用貝富新能源分析港口與供應鏈的能力，評估基礎建設與供應鏈要求，以投入並在台灣建立浮式風電產業。」

Tetard補充說，台灣擁有優質和豐富的風力資源，以及高電力需求，是貝富新能源在亞太地區所青睞的市場。憑藉其技術專長和國際開發經驗，貝富新能源有極高的投資意願並準備好協助台灣實現其能源轉型和淨零目標。

貝富新能源台灣區總經理彭茂寬 (Michael Pinkerton) 強調，浮式風電是一項成熟的技術，在歐洲已經有許多歷經測試與示範的小規模示範計畫（最高達100MW）。台灣已經是一個非常活躍與成熟的固定式離岸風電市場，貝富新能源相信浮式技術在台灣所擁有巨大潛力。彭茂寬表示：「我們支持台灣政府透過示範計畫 （總裝置容量在100-150MW之間，分為兩家開發商） ，作為邁向超過 500MW商業規模的浮式風場基石，以啟動在地浮式風電產業。」