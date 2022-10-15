儘管銀行業大多公布獲利良好，但投資人對債券殖利率和經濟衰退風險升高感到憂慮，美股今天收黑，週線震盪激烈。
道瓊工業指數終場下跌403.89點，或1.34%，收在29634.83點。
標準普爾500指數下跌86.84點，或2.37%，收在3583.07點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌327.76點，或3.08%，收在10321.39點。
費城半導體指數下跌100.916點，或4.46%，收在2162.323點。（譯者：徐睿承）1111015
儘管銀行業大多公布獲利良好，但投資人對債券殖利率和經濟衰退風險升高感到憂慮，美股今天收黑，週線震盪激烈。
道瓊工業指數終場下跌403.89點，或1.34%，收在29634.83點。
標準普爾500指數下跌86.84點，或2.37%，收在3583.07點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌327.76點，或3.08%，收在10321.39點。
費城半導體指數下跌100.916點，或4.46%，收在2162.323點。（譯者：徐睿承）1111015
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