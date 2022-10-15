台東知名廟宇的安置機構林姓主任，涉嫌猥褻男園生，台東地方法院昨天判決有期徒刑4年。林姓主任曾獲台東縣政府「特殊貢獻」的績優社工表揚及金舵獎。

判決書表示，林男是具社工身分的台東縣某安置機構主任，竟對經士林地方法院裁定安置在機構的男園生，犯下2起強制猥褻，分別判處有期徒刑2年9月和2年5月；又犯傷害罪，處有期徒刑1年6月。應執行有期徒刑4年。

判決書表示，被告犯後多有對安置機構職員下達指示，不當影響被害人的陳述與案件調查，且與相識的司法人員不當往來，刺探案件偵查情形；林男雖一度認罪，卻因被害人不願原諒而再度否認犯罪，堪認林男並無真摯悔悟之心。

林男犯案後，爆發台東地院調查保護官向林男洩露個資，還發生檢方當庭詢問林男「跟法官約砲嗎」的案外案，除洪姓保護官及「約砲案」男法官，檢方還查出另有其他縣市法官，與林男有密切訊息互動的不當接觸，疑違反法官倫理規範，移司法院轉各法院自律委員會調查評議。

林男曾獲得金舵獎及台東縣政府績優社工的「特殊貢獻獎」，並且出書和受邀到各縣市分享社工經驗。監察院今年8月以台東縣政府社會處輕縱及包庇安置機構人員的不當對待，違失行為情節重大，提案糾正。（編輯：李錫璋）1111015