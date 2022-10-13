彰化縣政府推動重大工程「大埔截水溝堤岸道路拓寬」，歷經6度流標，從26億元追加到37億元，13日正式公告決標。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真 ）

彰化縣政府推動重大工程「大埔截水溝堤岸道路拓寬」，歷經6度流標，從26億元追加到37億元，13日正式公告決標。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真 ）

彰化縣政府推動重大工程「大埔截水溝堤岸道路拓寬」，歷經6度流標，從26億元追加到37億元，13日正式公告決標。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真 ）

彰化縣政府推動重大工程「大埔截水溝堤岸道路拓寬」，歷經6度流標，從26億元追加到37億元，13日正式公告決標。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真 ）

彰化縣政府重大建設「大埔截水溝堤岸道路拓寬」工程難度高，不僅要跨越高速高路，還掘地穿越縱貫鐵道，約4公里道路「上天入地」，歷經6次流標，總經費從4年前26億，一路追加到37億元，13日正式公告決標，預計年底動土，預定工期也從4年放寬到5年。

「大埔截水溝堤岸道路拓寬」從爭取中央經費補助到完成土地徵收、規畫設計，走了4年，去年開始發包，卻面臨原物料高漲、缺工等大環境衝擊，陷入流標風暴，也成為選戰攻防的焦點，各級參選人和民眾都在關心進度，鑒於工程經費龐大，彰化縣政府也納入廉政採購平台，縣長王惠美表示，招標過程公開、透明，一切都攤在陽光下。

歷經6度流標，彰化縣政府修正招標文件，決標34億元，但契約明定，工程需要得擴充到37億元，原定工期4年，也將放寬到5年，雖中央補助，但縣府自籌款也高達10億多元，從2021至2027年分年編列請款。

彰化縣政府工務處長林漢斌表示，決標定案後，還是有諸多要事前整備，包括一些環保規範要申請，例如逕流排放、河床用地等，並得規劃工期間的替代道路、指示標誌等。預計年底舉辦動土典禮。

彰化縣長王惠美表示，大埔截水溝堤岸道路拓寬將改善彰化市區交通壅塞，帶動經濟活絡。但工程要經過高速公路、鐵路，難度相當高，「上天入地」，左岸道路起點為台19線彰水橋、右岸道路起點為大埔截水溝嘉農橋，往東穿越國道1號高速公路、縱貫鐵路、省道台1線、縣道137線、建國科技大學前，終點至彰化市中興路與介壽北路口。

工務處指出，左岸路線長4469公尺、寬9公尺；右岸路線長4037公尺、寬9公尺，工程兼顧水岸景觀美化，要建造穿越箱涵、U型擋土牆、主線橋梁、聯絡道橋梁。其中嘉農橋跨越國道1號和崙美橋設計鋼梁橋，另有5座搭起聯繫橋梁採中空版梁橋構造，將重新形塑彰化市景觀，成為新地標。