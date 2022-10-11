新店動物之家通知飼主領回小八。（新北市動保處提供／李奇叡新北傳真）

小八輾轉跑了15公里，在汐止宮廟逗留流浪。（新北市動保處提供／李奇叡新北傳真）

新北市政府動保處近日接獲民眾通報，汐止區環山路慈念宮一帶有流浪狗出沒，架設誘捕籠後捕到1隻黑狗，掃瞄晶片找到飼主，對方馬上趕到領回，並表示這隻黑狗名叫「小八」，已經走失超過4年，沒想到竟然還能再次重逢，讓他相當感動，表示「終於可以好好照顧牠到終老」。

新北市動保處表示，住在台北市民生社區的張姓飼主，接獲新店動物之家通知後，當天就馬上將小八領回，他表示，已經養了小八5年多，都自由地讓小八居住在住家1樓的庭院，沒想到4年10個月前小八突然跑走，全家出動多日卻都還是找不到，讓他非常傷心。

張姓飼主說，原以為過那麼久都沒有消息，已經放棄希望，沒想到如今竟能再次重逢，看到小八時，他也感嘆說：「不知這些年，牠在外面受多少苦，身上都皮膚病，連鬢角都白了，現在領回家可以好好照顧他到終老」。

張姓飼主表示，由於小八個性呆呆的，不太認得回家的路，幸好被新北市動保處尋獲，他仍十分懷念和小八相處的時光，會將小八飼養到終老，不再讓牠走失。

新北市動保處指出，民眾若遺失寵物，可以上動保處「遺失協尋專區」網頁張貼協尋公告，若已完成寵物登記，有民眾撿到送交各動物之家，都會第一時間通知飼主前來領取，另依動物保護法第19條規定，飼主應為寵物植入晶片，辦理寵物登記，讓寵物有「身分證」，寵物遺失才能再找回到自己的家。

動保處也呼籲，一旦決定飼養寵物，不論寵物是否變老，動作是否變得緩慢，都要不離不棄照顧牠一輩子，要善盡飼主責任，為心愛的寵物永遠敞開家門，讓牠有一個溫暖的家。