桃園市大溪區簡送德古宅興建於1897年，傳統閩式三合院建築保存完整，已有逾百年歷史，2014年登錄為市定古蹟。不過近年發現有修復需求，桃市府文化局2018年著手修復計畫，但文化部經費遲遲未核定，延至今年8月才通過，今年底將公告招標將老屋翻修，預計明年初開工、2025年初完工。

簡送德古宅位於大溪內柵路二段，簡送德為善於經商的地方仕紳，現今大溪和平路的德記商行當時正屬其所有，當年簡送德決定在此定居後，從大陸招募師傅興建宅邸並命名為「永安居」，廳外對聯「永紹宏基克勤克儉繩祖武，安居陋室惟忠惟孝振家聲」為其勉勵後代字句。

文化局說明，簡送德古宅經歷百年歷史，內外與興建之初狀況大致相同，1961年曾修復最右側傾倒的護龍，後續也經歷多次局部修復，包括修補屋脊、圍牆、山牆與題換磚瓦等。

文化局文化設施科指出，原2018年著手規畫簡送德古宅修復計畫，豈料文化部文化資產局遲遲未核定，直到今年8月，才通過3900萬元經費。不過因為4年前的設計預算，與現今原料物價出現落差，近期將重新檢視設計內容，預計今年底上網公告招標。

文化設施科表示，這次修復內容包含三合院的門窗、屋頂、屋架、牆體等外觀及內部管線等，將比照傳統修築工法進行修復，保留原先古宅模樣，施工前會與所有權人詳細說明，修復工期約2年，預計明年初開工、2025年初可完工，盼完工後吸引更多遊客來感受歷史氣氛。