義守大學原住民族學院以勁歌熱舞炒熱校慶的氣氛。（義守大學提供／林瑞益高雄傳真）

義守大學32周年校慶15日熱鬧登場，該校原住民族學院與來自各國的境外學生，分別帶來具文化意涵的開幕表演，炒熱現場氣氛；另外，還有趣味與運動競賽，教職員工和學生賣力參賽，爭取最高榮譽。

義守大學有來自40多個國家、近1500名境外生，豐沛的國際能量也在校慶展露無遺；其中，日本、泰國、瓜地馬拉、貝里斯、聖路西亞、越南、洪都拉斯、印尼、吉爾吉斯、斐濟等國家的學生，穿上代表自己國家的傳統服裝舞力全開，場邊師生也忍不住跟著跳起舞來，現場氣氛high到最高點。

義守大學校長陳振遠說，回首過去一年，面對疫情困境，義守大學依然走出屬於自己的路，像是教研設備再升級，媲美好萊塢拍片場域與設備的「元宇宙科技藝術設計中心」、廚藝結合攝影棚的絕美教室「ISU Cooking Studio ＆ Library特色中心」、國家高科技人才培育基地「智慧科技創新中心」，以及南部臨床技能與教學場域「智慧醫療教學中心」等，都展現該校的學習能量。