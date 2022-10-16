我國防疫政策大幅鬆綁，「快篩試劑」成為防止疫情擴散的重要工具。教育部技職司近日發文各公私立技專校院，有關學校採購或受贈之快篩試劑，應為已取得醫療器材上市許可（領有許可證或經專案核准）之產品。

現在每天約1萬個學生確診，為避免疫情快速擴散，教育部現在每周配送80萬劑快篩試劑到學校，教職員工生在校期間出現身體不適或有呼吸道症狀，可提出申請，由學校提供每次1人1劑快篩試劑，以檢測是否確診。

現在學校需要大量快篩試劑，除了政府提供，他們也可以自己買或接受捐贈。不過近來卻發現有學校接受捐贈的快篩試劑未經衛福部核准輸入，檢測準確度被質疑。

教育部技職司近日發函公私立大專校院，鑑於新冠病毒快篩試劑攸關國內整體防疫，民眾亟賴家用抗原快篩試劑檢測結果，及時取得適當之醫療照護，避免疫情擴散，目前衛生福利部食品藥物管理署專案核准之快篩試劑，係經審查其安全性及有效性，始予核准。

教育部表示，有關捐贈作為慈善目的使用之快篩試劑，應為已取得醫療器材上市許可（領有許可證或經專案核准）之產品。到底哪些是合格的快篩試劑，學校可參閱衛生福利部食品藥物管理署COVID-19防疫醫材專區／家用新型冠狀病毒檢驗試劑專區相關資訊。