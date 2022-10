111學年度中等學校各項運動聯賽即將揭開序幕,包含籃球、排球、足球,女壘四大競賽項目好手雲集,準備爭取最高榮耀。9月下旬國中足球聯賽男子組乙級項目已率先開打,20日國、高中籃球甲級聯賽資格賽即將登場,高中體總特於14日中午12點假台北花園大酒店舉行聯賽開賽記者會,現場啟動儀式採用全新的動畫互動闖關,結合選手亮相橋段,活力十足!

本學年度以「等一個好球」為賽事主題,教育部次長林騰蛟表示,教育部體育署攜手高中體總,希冀將四大聯賽的青春活力完整呈現給所有引頸期盼的球迷朋友,同時肯定各聯賽展現的運動家精神,並祝福隊伍都能得到滿意成績。

「等一個好球」意喻聯賽挺過疫情衝擊,每支隊伍、每位球員歷經不為人知的刻苦磨練,無論是等待練習後回家的最後一班公車、等待教練宣布出賽名單、等待上場的蜂鳴器響起……這些零碎而漫長的「等待」,看似平凡無奇,卻都是由許多努力集結而成,「機會是留給準備好的人」此時此刻終得以大展拳腳、嶄露光芒,希望關注學生賽事的球迷朋友,也能在聯賽之初,持續進場為球員們加油吶喊,和高中體總一起「等一個好球」、共同見證新賽季的每個精彩瞬間。

高中體總及教育部體育署重視學生運動賽事及基層球隊發展,將持續連續第三年頒發聯賽特別補助款,總金額共發出1045萬元,包含籃球、排球、足球、壘球四個項目另設偏遠與離島地區專項補助,期待能幫助更多基層球隊成長。

連續二年威德眾星獎助計畫,共補助1000萬獎助學金,協助178位HBL球員多元學習及發展,今年威德除延續投入500萬的高中籃球獎助學金外,更加碼200萬在高中排球的部分提供獎學金,讓排球賽事的球員也能提出申請,幫助更多的聯賽學生無後顧之憂地學習。

此外,由名衍行銷資助的「BODY急難救助計畫」,110學年度也嘉惠了許多遭遇急難事件,生活上面臨困難的籃、排、足、壘各項賽事學生;111學年度將由BABI寶貝國際接棒,「BABI」是「Bringing All the Best International」的縮寫,致力於提供全球優質的產品讓生活變的更美好,期望透過在新賽季投入100萬的急難救助金,延續急難救助計畫,發揚品牌精神,協助更多的學生度過難關,讓愛不止息。

111學年度持續由東森超視於有線電視轉播所有聯賽賽事,中華電信MOD與Hami Video為HBL新媒體獨家轉播平台,包含首次主副場地全賽事。而國中籃球、高中排球、足球、壘球賽事網路轉播,也會在MOD愛爾達播出,並於「BODY-MARKETING名衍行銷」YouTube頻道直播收錄。