日前一名24歲馬來西亞籍蔡姓女大生來台念書，卻不幸在13日遭30歲陳姓男網友勒斃，相關新聞爆出後引起社會議論，然而這也是台灣2年內發生的第三起馬來西亞籍人士來台遇害的事件，也因此讓馬來西亞出身的歌手黃明志忍不住在臉書發文狠酸：「台灣真的越來越安全了」，掀起網友討論。

黃明志昨（15）日疑似是看到馬來西亞籍蔡姓女大生遇害的新聞後，在臉書發文開酸：「台灣真的越來越安全了……以後忍不住想要殺人，記得不要衝動，約她來台灣才殺，法律會保證你的安全。」最後也向死者們哀悼：「兩年死3個了，R.I.P.。」一番言論掀起外界關注。

不少網友看爆貼文後，紛紛在貼文底下留言表示：「這種諷刺，台灣人都認同，畢竟太多恐龍」、「台灣治安雖然在亞洲前幾名，但是許多法庭思考模式真的還是很落後，希望司法能改革跟上」、「馬來西亞的朋友，很抱歉台灣的法律不夠健全」、「因為都可教化，絕對不會槍斃」、「真的很丟臉，我們台灣人也無法接受台灣的司法」、「真的很對不起...真的該死的人就要去死...丟臉」。