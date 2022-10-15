銘傳大學馬來西亞籍24歲蔡姓女大生13日遭男友勒斃，陳屍租屋處，震驚社會。回顧近3年，就有3名大馬女子在台遇害身亡，加上此回的命案，再度引起大馬人關注，該國網友痛批「台灣治安怎麼了？」。對此，知名法醫高大成表示，「錯了啦！台灣治安非常好，比馬國好一百倍」。

24歲馬來西亞籍蔡姓女大生13日遭陳姓男友勒斃，陳屍租屋處，消息曝光後震驚社會。回顧近3年，就有3名大馬女子在台遇害身亡，分別為2020年1月間25歲鄧姓女華僑遭殺害肢解棄屍，同年10月間長榮大學24歲鍾姓女大生於回家路上遭擄殺，加上此回的命案，再度引起大馬人關注，痛批「台灣治安怎麼了？」。

高大成表示，大馬網友稱2年來有3名大馬女子在台遇害身亡，抨擊台灣治安不好，對此高大成回應「錯了啦！台灣治安非常好，比馬國好一百倍，是你們自己不了解台灣人的習性、習慣，遇到壞人，之前也有台灣女性到日本自由行，遭日本人殺害，難道就要質疑日本都壞人？日本治安不好？」。

高大成表示，「這是機會的問題，你沒有好好去解決周圍的環境，沒有看清楚就做些有的沒的，在國外還沒有潔身自愛就會很麻煩，不然其他人怎麼都沒遇到？」、「台灣治安以前比日本還好，現在雖然有差一點，在亞洲國家還是屬於第二名」。