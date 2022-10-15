中央流行疫情指揮中心公布，國內新增4萬3478例本土個案、32例境外移入，死亡個案繼昨天攀高至80例後，今天略降至77例，為7月22日以來次高紀錄。指揮中心發言人莊人祥表示，今天新增病例數較昨天少4727例，減少約9.8％，較上周六少989例，減少2.2％。

今增43,478例本土，為19,639例男性、23,828例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(8,324例)，臺中市(5,486例)，高雄市(4,661例)，桃園市(4,475例)，臺北市(4,301例)，臺南市(3,437例)，彰化縣(2,294例)，屏東縣(1,443例)，新竹縣(1,103例)，雲林縣(1,086例)，苗栗縣(1,060例)，新竹市(961例)，宜蘭縣(823例)，嘉義縣(750例)，南投縣(742例)，基隆市(711例)，花蓮縣(584例)，嘉義市(533例)，臺東縣(351例)，金門縣(172例)，澎湖縣(162例)，連江縣(19例)。

今增77例死，為48例男性、29例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、75例具慢性病史、52例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於9月1日至10月12日，死亡日期介於9月28日至10月12日。

今增32例境外移入，為18例男性、14例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自泰國(2例)，紐西蘭及馬來西亞(各1例)移入，另28例感染國家調查中。入境日期介於今年9月14日至10月9日。

指揮中心統計，截至目前國內累計7,142,418例確診，分別為35,703例境外移入，7,106,661例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。 2020年起累計11,843例死亡，其中11,827例本土；另16例為境外移入。

莊人祥表示，13日起邊境開放，研判對疫情影響不大，但仍需考量雙十連假效應；目前看到疫情高峰是在前一周，本周有稍微下降，需觀察下周二三確診數，疫情趨勢可能下降，至於何時脫離高原期，仍有待觀察。