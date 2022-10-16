尼莎颱風外圍環流襲擊，大量雨勢集中在北部、東北部山區，有民眾拍攝宜蘭縣蘭陽大橋下的蘭陽溪水暴漲情形，其河水夾帶大量泥水，讓整個河面呈現灰褐色，也可見水位已快要淹沒蘭陽大橋的橋墩，網友見此景也表示「長這麼大第二次看到蘭陽溪滿水」、「真的好滿！大家要注意安全」。

一名男子在臉書社團「宜蘭知識+」發文，並上傳1段10秒影片，拍攝影片的地點位於蘭陽大橋，從影片中可見，蘭陽溪水位暴漲，蘭陽大橋的橋墩將要被淹沒，河水夾帶泥水整個河面呈現灰褐色，橋上還有多部車輛在行駛，讓人看得驚險萬分。

影片一出，網友紛紛留言表示「長這麼大這是我第二次看到蘭陽溪滿水」、「是不是連颱風天都沒這麼誇張？」、「第一次看到」、「農民種的菜都沒了」、「又要封橋了嗎？很多年前颱風封過一次」、「好可怕，滿水位」、「連日大雨，今天特大」、「真的好滿！大家要注意安全」。

四工處表示，蘭陽溪水位爆漲已達二級警戒，逼近封橋警戒水位，請用路人隨時注意預警性封橋訊息，工務段將持續監看水情、河川水位及橋梁狀況，後續將依水情發展，隨時發布預警性封橋訊息。